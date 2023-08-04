Galatasaray'da transfer gündemi: Fofana, Fred, Ndombele...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, orta saha transferinde en son Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. Yeni sezon için üst düzey bir orta saha hattı isteyen sarı-kırmızılı ekip transferde gaza bastı. Gündemdeki isimler ise Youssouf Fofana, Fred ve Ndombele. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray transferde gaza basmıştı.
Kadrosuna birçok yıldız ismi dahil eden Sarı-kırmızılılar son olarak Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini de bitirdi.
Hücum hattındaki takvileri hemen hemen tamamlayan Galatasaray orta saha transferine yoğunlaştı.
Yeni sezon üst düzey bir orta saha oyuncusu daha katmak isteyen sarı kırmızılıların gündemine Monaco forması giyen Youssouf Fofana girdi.
Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıkılaştırabilir.
Geçtiğimiz sezon Monaco'da 36 lig maçına çıkan 1.85 boyundaki Fofana takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
FRED BEKLEMEYE ALINDI
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fred transferinin zora girmesinin ardından Sarı-kırmızılılar başka seçeneklere yöneldi.
20 milyon euro piyasa değeri olan Fred’in sözleşmesi Haziran 2024’te sona eriyor.
Brezilya Milli Takım oyuncusunun sözleşmesinin sonuna gelinmesine rağmen Manchester United’ın pazarlıkta yüksek bir rakam beklediği söyleniyor.
United sol ayaklı orta saha oyuncusunu 2018 yılında 59 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna katmıştı.
NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI
Galatasaray bir süredir Manchester United'dan Fred için girişimlerini sürdürüyordu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncunun transferinin zora girmesiyle bir diğer alternatif Tanguy Ndombele için vites arttırdığı iddia edildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 40 kez sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist üretti ve takımıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ndombele 2019 yılında Olimpik Lyon’dan Tottenham 62 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ndombélé, Tottenham’a rekor bir bonservis bedeli ile gelmesine rağmen sadece 91 maçta forma giyebildi.
Basında çıkan diğer haberlere göre Tottenham’ın bonservis için 10 milyon euro üzerinde bir rakam beklediği bildirildi.