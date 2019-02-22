UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile 0-0 berabere kalarak kupaya veda eden Galatasaray'ın nizami bir golü iptal edildi.

85. dakikada soldan gelen ortaya Diagne kafayı vurdu, top kaleciden geri geldi. Dönen topu tamamlayan Emre Akbaba golü attı. Hakem Ovidiu Hategan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Galatasaraylı futbolcular itiraz etse de karar değişmedi.

Görüntülerde Diagne'nin de Emre'nin de ofsaytta olmadığı görüldü.