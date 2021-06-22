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Küresel ölçekte bireysel yatırımcıların bir araya gelerek pozisyon aldıkları hisselerin en ünlülerinden biri olan GameStop'a karşı pozisyon alan hedge fon battı.

Londra merkezli White Square Capital Ocak ayında GameStop'ta açığa satış pozisyonu almış ve bireysel yatırımcıların desteği ile hisse fiyatının yükselmesinin ardından kayda değer oranda zarar yazmıştı.

Hedge fonun iş modelinde yaptığı gözden geçirmenin ardından fonu kapatma ve yatırımcılara sermaye iadesi kararı aldığı kaydedildi. Fon, Ocak ayında çift haneli zararlar yazmıştı.

OCAKTA 480 DOLARI GÖRDÜ

Ocak ayında Reddit üzerinden organize olan yatırımcılar başta GameStop olmak üzere hedge fonlarının kısa poaziyon aldıkları hisselerde alımlar yapmıştı. Bu sayede seneye 20 dolarlık değerle başlayan 27 Ocak'ta 480 doları görmüştü. Dün kapanış itibarı ise hisselerin değeri 200 dolar oldu.

Küçük yatırımcı ile başlayan bu inatlaşma Melvin Capital, Light Street Capital gibi fonların büyük zararlar etmesine neden olmuştu. Ancak bu fonlar faaliyetlerine aldıkları ek yatırımlarla devam etti.

White Square Capital ise küçük yatırımcının kapısına kilit vurduğu ilk fon oldu. White Square Capital ocakta zarar etmeye başlamadan önce 440 milyon dolarlık varlık yönetiyordu.