Kazada yaralanan motosikletli Yunus Emre, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

GAZİANTEP´inİslahiye ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Emre Kaya (17), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 22 Kasım günü ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi´nde meydana geldi. M.Ö (35) yönetimindeki 27 SB 451 plakalı minibüs ile Yusuf Emre Kaya´nın kullandığı 27 AJT 145 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ile arkasında bulunan arkadaşı A.Ş (18) yaralandı. Yaralılar Gaziantep Şehir Hastanesi´ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yusuf Emre Kaya, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaya, İslahiye getirilerek, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi´nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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