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        Kazada yaralanan motosikletli Yunus Emre, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

        GAZİANTEP´inİslahiye ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Emre Kaya (17), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:30
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        Kazada yaralanan motosikletli Yunus Emre, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
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        GAZİANTEP´inİslahiye ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Emre Kaya (17), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 22 Kasım günü ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi´nde meydana geldi. M.Ö (35) yönetimindeki 27 SB 451 plakalı minibüs ile Yusuf Emre Kaya´nın kullandığı 27 AJT 145 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ile arkasında bulunan arkadaşı A.Ş (18) yaralandı. Yaralılar Gaziantep Şehir Hastanesi´ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yusuf Emre Kaya, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaya, İslahiye getirilerek, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi´nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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