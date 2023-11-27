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        Zeugma UNESCO Dünya Miras Listesi yolunda

        Gaziantep'te Zeugma Arkeolojik Sit Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:49
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        Zeugma UNESCO Dünya Miras Listesi yolunda
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        Gaziantep'te Zeugma Arkeolojik Sit Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışmalar sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Zeugma Arkeolojik Sit Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında yetki alanlarının sınırının belirlenmesi için toplantı ile saha çalışmaları yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında yönetim planı ile korunacak alanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla yapılan ilk toplantıda alanla ilgili söz hakkı olan tüm kurum kuruluşlar ile özel kuruluşların sahada gerekli fikir ve düşünceleri alındı.

        Büyükşehir Belediyesi Bahriye Üçok Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı sonrası sit alanına gidilerek saha çalışmalarında bulunuldu.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Zeugma Antik Kenti'nin girmesi için Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan çalışmalara Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, bakanlık uzmanları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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