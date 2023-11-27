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        Nizip'e yeni gençlik merkezi ile spor salonu yapılacak

        Nizip ilçesinde, 51 yıllık faaliyetinin ardından yıkımı gerçekleşen Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu binasının yerine gençlik merkezi ve kapalı spor salonu yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:03
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        Nizip'e yeni gençlik merkezi ile spor salonu yapılacak
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        Nizip ilçesinde, 51 yıllık faaliyetinin ardından yıkımı gerçekleşen Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu binasının yerine gençlik merkezi ve kapalı spor salonu yapılacak.

        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, arazide yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, göreve geldiğinden beri daha modern bir Nizip için çalıştığını ve verdiği her sözü hizmete dönüştürdüklerini söyledi.

        Nizip için verilen bir sözü daha hizmet ile taçlandırdığını ifade eden Sarı, "Okullarımız arasında bulunan ve kaldırdığımız cezaevimizin yerine Nizip'imize yakışacak bir gençlik merkezi yapılıyor. 2 bin 250 metrekare kapalı alandan oluşan, içerisinde, kapalı spor salonu, konferans ve eğitim salonları bulunacak olan gençlik merkezimiz için yer teslimi yapıldı. Gençlik merkezimizin ilçemize kazandıran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Nizip'imize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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