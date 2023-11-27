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        Gaziantep'te hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla hakkında "silahla yağma" suçundan 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:08
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        Gaziantep'te hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla hakkında "silahla yağma" suçundan 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, Karkamış ilçesinde operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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