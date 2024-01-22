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        Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü

        GAZİANTEP´teçalıştığı iplik fabrikasında pres makinesine sıkışan Adem Tura (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:05
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        Fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
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        GAZİANTEP´teçalıştığı iplik fabrikasında pres makinesine sıkışan Adem Tura (32), hayatını kaybetti.

        Olay, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Adem Tura, çalıştığı sırada bir anda pres makinesine sıkıştı. Olayı gören işçilerin müdahalesiyle pres makinesi durdurularak, durumu 112 ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tura'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tura'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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