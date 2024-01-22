Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maçtır galip gelemiyor.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı, Fenerbahçe’ye ise 1-0 yenildi.

Dün deplasmanda Sivas temsilcisiyle oynadığı maçtan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde aldığı 22 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde ise 32 gole engel olamadı.

- Dragus ve Maxim cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta aynı durumu yaşayan Dragus ile karşılaşmada kırmızı kart gören Maxim cezalı duruma düştü.

Her iki oyuncu, ligin 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü iç sahada oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu arada Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek ve Jevtovic'in 3’er sarı kartı bulunuyor.