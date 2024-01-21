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        Gaziantep'te "yağma" suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te 3 vatandaşın parasının gasbedilmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:07
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        Gaziantep'te "yağma" suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te 3 vatandaşın parasının gasbedilmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin toplam 175 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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