Gaziantep'te yasa dışı yolla Türkiye'ye girmeye çalışan terör şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü şüphelisi tutuklandı.
Gaziantep'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü şüphelisi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında icra ettiği devriye sırasında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve Suriye'de 2020-2022 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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