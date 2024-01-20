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        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 8 tutuklama

        GAZİANTEP'te ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´i tutulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:10
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        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 8 tutuklama
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        GAZİANTEP'te ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´i tutulandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 farklı adrese baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda; 45 litre kaçak akaryakıt, 4 av tüfeği, 4 sahte plaka, 2 demir kesme makası, 2 elektrikli vinç, muhtelif hırsızlık eşyası ele geçirdi. A.G., V.A., İ.A., B.A., E.K., Y.F., Y.A., T.G. ve E.F. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8´i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - GAZİANTEP,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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