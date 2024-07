Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor

Vodafone Red markanız 14 yaşını doldurdu. Red üyeleri dijital kullanım alışkanlıklarıyla ön planda. Burada ne kadarlık bir tüketimden bahsediyoruz?

Vodafone Red’liler, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla dikkat çeken bir kitle. Red'liler son bir yılda yaklaşık 3,3 milyar GB mobil internet kullandı. Böylece, mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre %34 artarken, Red’liler normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 5,3 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 21 GB’ı aştı. Red’liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 272 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Bu sayede Red’liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 400 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 2 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 1 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 3 milyon bölüm dizi izledi.

Vodafone Red’lilere, son 1 yılda 33 milyon TL’si dijitale özel tarife indirimleriyle, 379 milyon TL’si yurt dışı faydalarıyla, 65 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 25 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere toplamda yaklaşık 502 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık.

Red üyeleri yurtdışında önemli ayrıcalıklardan yararlanıyor. Red üyelerine yurtdışında ne tür ayrıcalıklar sunuyorsunuz?

Müşterilerimiz, “Her Şey Dahil Pasaport” ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurt dışında kullanabiliyor. Bu kapsamda, bulunduğunuz ülke ve Türkiye yönüne yaptığınız ve size Türkiye'den yapılan aramalarda tarifenizdeki her yöne dakikaların tamamını kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki her yöne SMS'lerinizi bulunduğunuz ülke yönüne ve Türkiye yönüne SMS göndermek için yurt dışındayken de kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki internetin tamamını yurt dışında da kullanabilirsiniz.