TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapıldı. Oy kullanma hakkına sahip 321 delegeden 274'ü genel kurulda oy kullanırken, geçerli 263 oyun 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk kez başkan seçildi.

Mehmet Büyükekşi ise 129 oyda kaldı.

2 YILLIK BÜYÜKEKŞİ DÖNEMİ SONA ERDİ!

TFF Genel Kurul'unda başkanlığı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaptıran Mehmet Büyükekşi'nin 2 yıllık başkanlık dönemi sona erdi.

Büyükekşi, ilk olarak 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilirken, 22 Haziran 2023'te de yine tek aday olarak seçime girmiş ve ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmuştu.