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        Haberler Dünya Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi | Dış Haberler

        Güney Kore'de görevinden uzaklaştırılan devlet başkanına ikinci kez tutuklama girişiminde bulunuldu

        Güney Kore'de sıkıyönetim kararı nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama kararı çıkarılmıştı. Yetkililer Yoon'u tutuklamak için ikinci kez konutuna gitti. Konutun önünde toplanan Yoon yanlısı protestocularla polis arasında arbede yaşandı, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.01.2025 - 01:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 01:52
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        Güney Kore'de ikinci tutuklama girişimi
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        Güney Kore'de, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'u tutuklama kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gittiği bildirildi.

        Yonhap'ın haberine göre, CIO yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti.

        Konutun önünde toplanan Yoon yanlısı protestocularla polis arasında arbede yaşandı, 1 kişi yaralandı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi Başkanı Kim-Sung Hoon için gözaltı kararı alındı. Yoon'u koruyan birim olan Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi ile polis karşı karşıya gelebilir.

        Polis protestocuların oluşturduğu kordonun birinci kısmını dağıttı.

        Başkanlık konutuna giden yetkililerin Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından engellendiği belirtilirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) yaklaşık 30 milletvekilinin kararı protesto için konutun önünde toplandığı bildirildi.

        Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirilmişti.

        Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş ancak resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.

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        Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

        Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

        Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

        Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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