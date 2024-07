İzmir'de ve Balıkesir'de yangın! 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Gaziemir,Foça ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor."

Çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN BİN DÖNÜMLÜK ARAZİYİ ETKİLEDİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir samanlıkta çıkarak büyüyen yangın yaklaşık bin dönümlük araziyi etkiledi.

Bandırma’ya bağlı kırsal Çalışkanlar Mahallesi’ndeki bir samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında bulunan ahıra sıçradı.

Ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından tahliye edilirken çok sayıda saman balyasının tutuşması nedeniyle hızla yayılan alevler otluk araziye sıçradı.

Çok geçmeden yaklaşık bin dönümlük araziye yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Cam şişe parçaları nedeniyle çıktığı düşünülen yangın sonucu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken çok sayıda saman balyasının yandığı bildirildi.