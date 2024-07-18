İzmir'de ve Balıkesir'de yangın! 3 kişi gözaltına alındı
İzmir Gaziemir Foça ve Buca ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferleri durduruldu. Öte yandan Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Paşaköy kırsalında çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek
İzmir'in Gaziemir,Foça ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
AA'da yer alan habere göre Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.
Buca'dan Gaziemirdeki ormanlık alana geçen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Sarnıç mahallesi civarında yerleşim yerlerinin yakınına ulaşan yangın nedeniyle bir çoban vatandaşların da yardımıyla sürüsünü uzaklaştırmaya çalıştı.
UÇUŞLAR ERTELENDİ
Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.
Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.
Ekipler, yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferleri durduruldu.
Çok sayıda seferin ertelendiği havalimanına iniş yapacak uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendiriliyor.
"RÜZGAR SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR"
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.
Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.
Duman, yangının yerleşim alanlarından uzak olduğunu ve tahliye durumu bulunmadığını, yabani hayvanları yangından uzaklaştırmak için de çaba gösterdiklerini söyledi.
Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.
BİR MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI
Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Fevzi Çakmak Mahallesindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu.
Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.
Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesinde makilik alana yayıldı.
Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.
ALEVLER BAĞ EVİ VE BAHÇESİNDEKİ TRAKTÖRE ZARAR VERDİ
Alevlerin sıçradığı bir bağ evi ile bahçesindeki traktör zarar gördü. Alevlerin ilerlediği istikametteki hayvan damları tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesinin önü kesilirken, yangının daha çok makilik alanda ilerlediği bildirildi.
MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi.
BALIKESİR'İN ALTIEYLÜL İLÇESİNDE YANGIN
Balıkesir Altıeylül Paşaköy kırsalında çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, alevlerin Altıeylül'e bağlı kırsal İnkaya Mahallesi'ne yaklaşması üzerine Balıkesir Valiliğinin kararıyla mahalle boşaltıldı.
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yangına ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ot balyası sırasında bir kıvılcımdan çıktığını söyledi.
Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor."
Çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN BİN DÖNÜMLÜK ARAZİYİ ETKİLEDİ
Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir samanlıkta çıkarak büyüyen yangın yaklaşık bin dönümlük araziyi etkiledi.
Bandırma’ya bağlı kırsal Çalışkanlar Mahallesi’ndeki bir samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında bulunan ahıra sıçradı.
Ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından tahliye edilirken çok sayıda saman balyasının tutuşması nedeniyle hızla yayılan alevler otluk araziye sıçradı.
Çok geçmeden yaklaşık bin dönümlük araziye yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.
Cam şişe parçaları nedeniyle çıktığı düşünülen yangın sonucu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken çok sayıda saman balyasının yandığı bildirildi.
BİLECİK'TEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan küçük çaplı orman yangını ekiplerinin anında müdahalesiyle bölgede bulunan fabrikalara sıçramadan söndürüldü.
Bayırköy, Paşalar mevkii dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Yangına, Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Osmaneli, Bayırköy, Vezirhan Belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın ekiplerin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangın bölgede bulunan fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Yangının Fabrika çıkış saatine denk gelmesinden dolayı fabrika işçileri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
KÜTAHYA GEDİZ'DE KÖYLÜLER DE HAREKETE GEÇTİ
Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bugün öğleden sonra Gümele Köyü Avdan mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken köylüler su tankerleri ile yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ardından da çevre ilçe ve beldelerden birçok yangın söndürme aracı ve ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisi ile büyümeye devam eden orman yangını Arıca köyüne ulaştı. Köyde bulunan Dere Mahallesi ekipler tarafından boşaltılırken, yangın söndürme helikopterleri de havadan yangına müdahalede sürüyor.
Gümele köyü ve Arıca köyü arasında yangın devam ederken bir diğer yangının da Murat Dağı eteğinde bulunan Uğurluca köyü yakınlarında ikinci bir orman yangının başladığı ve ekiplerin bu yangına müdahale için hareket ettiği bildirildi.
Yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
UŞAK'IN SİVASLI İLÇESİNDE YANGIN
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına müdahale sürüyor.
KÖYLÜLER SU TANKERLERİ VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında, alevler bazı evlerde hasara neden oldu. Vatandaşlar alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için bahçe hortumlarıyla su sıkarak yoğun çaba sarf etti. Bir bağ evi tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, çalışmaları takip etti.
ELEKTRİK HATLARI VE DİREKLERİ ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan alevlerin trafoya yakın bölgeye sıçraması nedeniyle, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketinde görevli teknik ekip, gelen talep üzerine bölgedeki nakil hatlarındaki akımı kesti. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, alevler, elektrik hatları ve direklerine de zarar verdi.
Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saat sonra 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 15 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.