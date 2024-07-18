İzmir'de ve Balıkesir'de yangın! 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Gaziemir,Foça ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Buca'dan Gaziemirdeki ormanlık alana geçen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Sarnıç mahallesi civarında yerleşim yerlerinin yakınına ulaşan yangın nedeniyle bir çoban vatandaşların da yardımıyla sürüsünü uzaklaştırmaya çalıştı.

Çok sayıda seferin ertelendiği havalimanına iniş yapacak uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendiriliyor.

Ekipler, yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferleri durduruldu.

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Duman, yangının yerleşim alanlarından uzak olduğunu ve tahliye durumu bulunmadığını, yabani hayvanları yangından uzaklaştırmak için de çaba gösterdiklerini söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sıçradığı bir bağ evi ile bahçesindeki traktör zarar gördü. Alevlerin ilerlediği istikametteki hayvan damları tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesinin önü kesilirken, yangının daha çok makilik alanda ilerlediği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor."

Çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN BİN DÖNÜMLÜK ARAZİYİ ETKİLEDİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir samanlıkta çıkarak büyüyen yangın yaklaşık bin dönümlük araziyi etkiledi.

Bandırma’ya bağlı kırsal Çalışkanlar Mahallesi’ndeki bir samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında bulunan ahıra sıçradı.

Ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından tahliye edilirken çok sayıda saman balyasının tutuşması nedeniyle hızla yayılan alevler otluk araziye sıçradı.

Çok geçmeden yaklaşık bin dönümlük araziye yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Cam şişe parçaları nedeniyle çıktığı düşünülen yangın sonucu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken çok sayıda saman balyasının yandığı bildirildi.