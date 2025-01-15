İstanbul'da son 48 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti.

32 kişinin entübe edilerek tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken 8 hastanın durumunun iyi olduğu, 3 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi. İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul genelinde son 48 saatte sahte içkiden zehirlenen 66 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı. 66 kişiden 23'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken 32 hastanın entübe edilerek yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, 8 hastanın ise servislerde tedavi gördüğü belirtildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastaneye başvuranların 26'sının yabancı uyruklu, hayatını kaybedenlerin yedisinin de Türkmenistan uyruklu olduğu belirtildi. Başakşehir semtinde polis, evde sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, beş parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu sanılan göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 19 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir, Sarıyer, Fatih ve Kağıthane'de sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'unun yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bu içkilerden bir kısmını işlettikleri lokantada sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkmenistanlı Agazhan O. ve Amangül D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Polis ekiplerinin çalışmasının devamında yakalanan Aydın A. ve Mehmet K. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI Son dönemde artan sahte alkol ölümlerinden sonra, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" demişti. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13.01.2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23'ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir. (01.01.2025 tarihinden bu yana İstanbul'da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir) Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir. 01.01.2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur. Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112'ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi. (

REKLAM METANOL ZEHİRLENMESİ NEDİR? Sahte alkol kaynaklı ölümlerin çoğu metanol zehirlenmesiyle gerçekleşiyor. Metanolün çok düşük oranlarda kullanılması bile kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor. BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Pınar Erkekoğlu, "Sahte dediğimiz alkol metanol içeriyor. Metanol, alkolün yerine kullanılabiliyor ya da içine eklenebiliyor. Bu ekleme sonucunda da belirli toksik etkiler ortaya çıkıyor" diyerek açıklıyor. Metanolün, başta kalıcı körlük olmak üzere pek çok toksik etkisi bulunuyor. Erkekoğlu, sahte alkolü kokusundan ya da görüntüsünden ayırt etmenin mümkün olmadığını söylüyor: "Metanol, bildiğimiz alkolün yerine kullanabiliyor çünkü daha ucuz, daha kolay bulunuyor ve etanole göre sentezi daha kolay, daha hızlı elde edilebiliyor. Gözümüzle anlamamız mümkün değil çünkü metanol de etanol de berrak ve renksiz sıvılar." Erkekoğlu'na göre sahte alkolden korunmanın en iyi yolu; iyi firmaların ürünlerini tercih ederek ucuz fiyatlı alkol kullanmaktan kaçınmak, güvenilir yerlerde içki tüketmek ve evde alkol üretiminden uzak durmak: "Sadece sahte diye tabir ettiğimiz içkilerin değil, ucuz fiyatlı içkilerin baş ağrısı, dönmesi ve mide bulantısı gibi etkileri daha fazladır." REKLAM "Bunlar yüzde 100 etanol içermek yerine; metanol, bütil alkol gibi başka alkollerin kalıntıları ve hatta sentez esnasında oluşan farklı ara ürünler içerebilir. Dolayısıyla burada sadece metanol toksitesinden değil, diğer ara ürünlerin ve başka alkol türevlerinin ciddi anlamda toksisitesinden de bahsetmemiz mümkün." "ACİLEN HASTANEYE BAŞVURULMALI" Peki, ne kadar miktarda metanol tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor? Erkekoğlu'na göre, bu durum kişinin hassasiyetine göre değişiyor. Bazı kişilerde 15-20 ml metanol tüketiminin bile ciddi sonuçlara yol açtığını kaydediyor: "Vücudumuzda metanolü metabolize eden enzimlerimiz var. O enzimlerimiz sizde ayrı, bende ayrı çalışır. Bazı kişiler için 50 ml olabilir, bazı kişilerde 15-20 ml'ye kadar düşebilir. 15-20 ml'nin üzerine çıkıldığında kötü etkileri görülmeye başlar. Kendinizi kötü hissetmeye başlarsınız. Bu etkileri kronik alkol tüketenler, o kokuya ve yapıta alışık oldukları için çok iyi anlayamayabiliyorlar.