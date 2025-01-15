Devlet Tiyatroları, tarihî rekor kırdı

Devlet Tiyatroları, tarihî başarılara imza atarak önemli rekorlar kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bir araya gelerek 2023 - 2024 tiyatro sezonunu değerlendirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti. 2025 hedeflerine de değinen Ersoy; "Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Sayın Tamer Karadağlı ile 2024 yılını değerlendirdik. 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatrolarımız, 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. 2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

REKLAM 2 MİLYONU AŞKIN SEYİRCİYLE TARİHÎ ZİRVE • 2023 - 2024 Sezonu Seyirci Sayısı... 2.149.361 • Bir Önceki Sezona Oranla Artış... % 66 • Oyun Sayısı... 224 • Turne Sayısı... 737 • Sahne Sayısı... 59 Devlet Tiyatroları, tiyatro sanatı yurdun dört bir yanına ulaştı. Şehrin sınırlarını aşan tiyatro etkinlikleri kapsamında 'Kamyon Tiyatro' ile 55 il ve 80 ilçede 41.848 kişi tiyatroyla buluştu. Bu projeyle tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanatın insanların ayağına gitmesi sağlandı.