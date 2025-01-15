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        Haberler Dünya İsrail Yayın Kurumu: Katar Başbakanı ateşkesi duyuracak | Dış Haberler

        İsrail Yayın Kurumu: Katar Başbakanı ateşkesi duyuracak

        İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) tarafından yapılan açıklamaya göre Katar Başbakanı Jassim Al Thani, bu akşam düzenlenecek basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını duyuracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 18:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:23
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        İsrail Yayın Kurumu: Katar Başbakanı ateşkesi duyuracak
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        İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) tarafından yapılan açıklamaya göre Katar Başbakanı Jassim Al Thani, bu akşam düzenlenecek basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını duyuracak.

        Tarafların rehineler ve Gazze'deki bölgelerin kontrolü konusunda anlaştığı bildirildi. Hamas daha önce Gazze'de kontrol edilecek bölgelerin haritasını İsrail'den talep ettiği belirtilmişti. Bahsedilen haritanın Hamas'a teslim edilmesiyle birlikte Hamas tarafı da anlaşmayı onayladı.

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