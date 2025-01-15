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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet | Son dakika haberleri

        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet

        Kocaeli'de hamile olan 22 yaşındaki İpek Çiçek'i öldüren dayı Aydın Çiçek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İpek Çiçek'in annesi Semiha Demirkıran ise, "Kardeşim kızımı kasten öldürülmedi, elinde silah patladı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:40
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        Hamile yeğenini öldüren dayıya müebbet
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ‘kız isteme’ nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan kavgada rastgele ateş açıp 3,5 aylık hamile yeğeni İpek Çiçek'in (22) ölümüne neden olan Aydın Çiçek, tutuklu yargılandığı davada ‘Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 4 Haziran 2024’te Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde meydana geldi. Daha önce ‘kız isteme’ nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş açtı.

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        HAMİLE KADININ KARNINA İSABET ETTİ

        Tabancadan çıkan kurşunlar 3,5 aylık hamile olan yeğeni İpek Çiçek’in karnına isabet etti. Bu sırada babası Aydın Çiçek’in elinden tabancayı alan S.Ç.’nin de ateşlemesi sonucu Azot O. (10), sol koluna isabet eden kurşunla yaralandı. İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Azat O. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aydın Çiçek tutuklanırken, oğlu S. Çiçek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Aydın Çiçek, öldürülen İpek Çiçek’in eşi Emre Çiçek ile İpek Çiçek’in annesi Semiha Demirkıran ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Aydın Çiçek, "İpek kızım gibi sevdiğim biriydi. Silah elimde patladı, bilerek yapmadım. Kimseye silah doğrultmadım. Kasıtlı bir eylemde bulunmadığım için tahliyemi isterim. 2 aile arasında yaşanan tartışma sebebiyle olay yeri kalabalıklaştı. Kalabalığı dağıtmak ve olayı yatıştırmak amacıyla havaya ateş etmek istedim ancak çekişme esnasında mermi yeğenim İpek'e denk geldi. Olay kazara oldu" dedi.

        "KARDEŞİM KIZIMI KASTEN ÖLDÜRMEDİ"

        İpek Çiçek’in annesi Semiha Demirkıran ise, "Kardeşim kızımı kasten öldürülmedi, elinde silah patladı. Kızımı kendisi büyüttü. Kardeşimden şikayetçi değilim. Kardeşim karınca bile öldürmezdi" ifadelerini kullandı. İpek Çiçek’in eşi Emre Çiçek de şikayetinden vazgeçti.

        Mahkeme heyeti, Aydın Çiçek’in ‘Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. S.Ç.’ye ise ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

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