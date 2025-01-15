Galatasaray'dan Nelsson kararı!
Galatasaray'da sözleşme yenilemek için masaya oturulan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceği şekilleniyor. Sarı-kırmızılırdan ayrılmak istediği bilinen Nelsson'un menajeri bazı kulüplerle görüşmelere başladı. İşte G.Saray'ın bonservis beklentisi...
Galatasaray’da Victor Nelsson’un geleceği şekilleniyor. Daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmak isteyen Nelsson’un menajeri bir süredir kulüplerle görüşüyordu.
Championship ekiplerinden Burnley, Nelsson’a teklif yaparken Danimarkalı savunmacı alt ligden gelen bu teklifi geri çevirdi.
Fransa’dan talipleri bulunan Nelsson için Rennes’den ve Anderlecht’ten teklifler geldi. Danimarkalı savunmacı için 10 milyon Euro bekleyen Galatasaray bu teklifleri geri çevirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp 7 milyon Euro bonservis bedeli ödediği oyuncuyu tek haneli bir rakama elden çıkartmak istemiyor.
Galatasaray daha önce Nelsson ile sözleşme yenilemek için masaya oturmuştu. Danimarkalı savunmacı Galatasaray’ın teklifini geri çevirmiş ve yıllık 2 milyon Euro talep etmişti.
26 yaşındaki Nelsson’un bu talebi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da Başakşehir maçı sonrası Nelsson’la ilgili konuşmuş oyuncunun Galatasaray’da mutlu olduğunu ancak forma giymek istediğini dile getirmişti.
Bu sezon sarı-kırmızılılarda 16 maça çıkan Victor Nelsson, 614 dakika sahada kaldı.