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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'den Brad Pitt'e çağrı: Bu kavga bitsin! - magazin haberleri

        Angelina Jolie'den Brad Pitt'e çağrı: Bu kavga bitsin!

        Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında, Fransa'daki şaraphane üzerindeki hukuki mücadele karşılıklı açılan davalarla sürüyor. Jolie, avukatı aracılığıyla Pitt'e zeytin dalı uzatarak "Bu kavga bitsin!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:54
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        Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile Fransa'daki şarap imalathaneleri nedeniyle uzun süredir devam eden hukuk mücadelesini bitirmek istiyor.

        49 yaşındaki Jolie, 2016 yılında ailece çıktıkları bir uçak yolculuğunda yaşanan kavgadan sonra 60 yaşındaki Pitt'ten boşanma davası açmış ve çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), Knox ve Vivienne (16) de babalarından uzaklaşmıştı.

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        Jolie, Ekim 2021'de Miraval Şatosu olarak bilinen ortak sahibi oldukları şarap imalathanesinin yarısını 67 milyon dolara Rus iş insanı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt de kendisinden izin almadan ve kendisine zarar verme amacıyla bir yabancıya satış yapmasından dolayı Jolie'ye karşı yasal savaş başlatmıştı.

        Jolie de Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine sus payı verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

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        Jolie ve Pitt arasında hukuki mücadele tüm hızıyla devam ederken, Jolie'nin avukatı Paul Murphy, People'a yaptığı açıklamada, "Angelina bir kez daha Brad Pitt'ten kavgayı sonlandırmasını ve sonunda ailesini iyileşmeye yönelik bir yola sokmasını istiyor. Pitt davasını geri çekmediği sürece Angelina'nın iddialarının yanlış olduğunu kanıtlamak için gerekli kanıtı elde etmekten başka seçeneği yok" dedi.

        Jolie'nin avukatı, Pitt'ten ikilinin 2016'daki meşhur uçak kavgasıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlamasını talep etti. Pitt ise bu talebin reddini istedi.

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        Pitt'in avukatları, ünlü aktörün zaten uçuş sırasında meydana gelen her şeyi gösteren belgeleri gönüllü olarak sunmayı teklif ettiğini belirtti. Ancak Jolie, Pitt'in uzlaşmasını reddetti ve üçüncü taraflarla görüşmelerin paylaşılmasını talep etti.

        Pitt'in savunma ekibi, özel jet yolculuğuyla ilgili özel üçüncü taraf iletişimlerinin Fransız şaraphanesi anlaşmazlığıyla alakasız olduğunu savundu. Pitt'in avukatları, "Jolie, bu iş anlaşmazlığını çiftin boşanma davasına benzer bir duruma dönüştürmek için onları yine de istiyor" dedi.

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        Jolie'nin avukatı, "Jolie, üçüncü taraf iletişimlerinin Pitt'in istismarıyla ilgili tüm meselelerin ortaya çıkarılmasına kapı açacağına inanıyor ve şeffaflığı memnuniyetle karşılıyor" ifadesini kullandı.

        Avukat ayrıca, "Angelina, aileye zarar vermeye devam eden ve iyileşme yeteneklerini engelleyen yanlış anlatılarla süren bu davanın nihai sonunu sabırsızlıkla bekliyor" diye ekledi.

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        UÇAKTA NE OLMUŞTU?

        Jolie, 2016 yılında ailece özel uçakla yolculuk yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu. Jolie, Pitt'in bu olayı gizlemek için Jolie'ye gizlilik anlaşması imzalattığını açıklamıştı.

        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #dava
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