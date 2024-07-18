Angelina Jolie'den Brad Pitt'e çağrı: Bu kavga bitsin!

Jolie, Ekim 2021'de Miraval Şatosu olarak bilinen ortak sahibi oldukları şarap imalathanesinin yarısını 67 milyon dolara Rus iş insanı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt de kendisinden izin almadan ve kendisine zarar verme amacıyla bir yabancıya satış yapmasından dolayı Jolie'ye karşı yasal savaş başlatmıştı.

Jolie de Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine sus payı verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.