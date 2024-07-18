Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco transfer açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, yapmayı planladıkları transferlerin yüzde 85'ini tamamladıklarını ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Branco, "Ben bir yabancıyım. Demokratik ortamda gerçekleştiyse bu seçim, saygı duyuyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Branco, Mert Hakan Yandaş'la yeni sözleşme yaptıkları için de mutluluğunu dile getirdi.

Oğuz Aydın'ın gelecekte futbolda önemli bir yere sahip olacağını, Levent Mercan'ın da geride kalan 2 sezonda önemli işlere imza attığını vurgulayan Branco, sözleşme uzatılan Ertuğrul Çetin'in de iyi bir noktaya geleceğini ifade etti.

Branco, Allan Saint-Maximin'le çalışacak olmaktan dolayı kendilerini mutlu hissettiklerini söylerken, Cennk Tosun'un milli takımın önemli isimlerinden olduğunu, Çağlar Söyüncü'nün de kalitesiyle katkı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Branco, yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Yabancı sınırlaması konusu benim işimle alakalı. Üçüncü sezonumdayım. İlk sezonda 14+1 oyuncu vardı. Geçen sezon da aynı şekildeydi. Bu sezon da 12 yabancı oyuncu olacak. Böyle bir kural söz konusu. Türk oyuncu oynatma konusunda bir limit olmayacak. Geçen sene getirilen yabancı oyuncular bu anlamda sıkıntı oluşturabilir."

Taraftarların transfer beklentisiyle ilgili de konuşan Branco, şöyle devam etti:

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"Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak. 15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut. Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir."