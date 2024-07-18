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        Haberler Magazin Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün romantik tatili - Magazin haberleri

        Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün romantik tatili

        Bir süredir aşk yaşayan ve Güvercinlik'te tatil yapan oyuncu Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, denizde yüzerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:01
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        Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Burak Berkay Akgül ile aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle birlikte Güvercinlik'te tatil yapıyor.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'teki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        Siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Özge Yağız, sevgilisiyle birlikte serinlemek için denize girdi.

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        Bir süre yüzdükten sonra kurulanmak için şezlonga geri dönen çift, daha sonra gün boyunca güneşlendi.

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        Özge Yağız, etrafı incelerken Burak Berkay Akgül ise telefonundan bir şeyler izledi. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Özge Yağız
        #Burak Berkay Akgül
        #Güvercinlik
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