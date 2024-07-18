Son dakika haberi Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Metin Kıratlı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcılığı'na Ömer Bulut ve Burak Demiralp getirildi. Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine Ahmet Bensiz getirildi. TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli atandı.

Habertürk / DHA Giriş: 18.07.2024 - 00:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:54 facebook

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