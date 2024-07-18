Son dakika haberi Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Metin Kıratlı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcılığı'na Ömer Bulut ve Burak Demiralp getirildi. Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine Ahmet Bensiz getirildi. TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar şöyle:
KIRATLI AYM ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ YERİNE SUSMAZ ATANDI
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ise Hakkı Susmaz atandı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIK YARDIMCILIĞI'NA ATAMALAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedat Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.
TOKAT VALİLİĞİ'NE BAKIRKÖY KAYMAKAMI KÖKLÜ ATANDI
Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı.
TOKİ BAŞKANI ve GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine Ahmet Bensiz getirildi. TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli atandı.
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