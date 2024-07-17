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        Haberler Magazin Yunan şarkıcı Despina, Çeşme konserinde sahneye çıkmadı - Despina Vandi konseri neden iptal edildi?

        Yunan şarkıcı Despina, Çeşme konserinde sahne almaktan vazgeçti

        Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi. Wandi, sahneye çıkmayınca seyirciler İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" ifadelerini kullanmasının ardından Despina Wandi yaptığı açıklama ile tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.07.2024 - 23:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:45
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        Türk bayrağını görünce çıkmadı
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        Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

        İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETTİLER

        Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.

        Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

        Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.

        "HİÇ YUHALAMAYIN..."

        Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.

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        Denizli, şu ifadeleri kullandı: Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız.

        "DİLERİM BU ONA TARİHİ DERS OLUR"

        "İVEDİLİKLE BU ŞEHRİN SINIRLARINI TERK ETSİN"

        Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti: Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur.

        Konuşmanın ardından konser, TEV korosunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

        "HERKES HADDİNİ BİLECEK"

        Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca "Ne BAYRAĞIMIZI, ne de ATATÜRK'ümüzün bayrağını indirmeye hiç kimse cesaret edemez! Herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

        WANDI'DEN AÇIKLAMA

        Despina Vandi, tüm bunların ardından yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: Bugün için planlanan konserimde bulunarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, etkinliğe yandaş ve mutabakat dışı siyasi bir anlam yükleyerek konser niteliğini değiştirmeye tek taraflı olarak karar veren Türk Eğitim Vakfı'nın kusuru nedeniyle söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm.

        "SAHNEYE KARŞILIK BEKLEMEDEN ÇIKMAYA HAZIRIZ"

        Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye seslenen şarkıcı Aydilge de "Ben ve orkestram sahneye karşılık beklemeden çıkmaya hazırız. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler için Türk sanatçıları yeter" dedi.

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        #Despina Vandi
        #Lal Denizli
        #haberler
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