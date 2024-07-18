Ali Koç'tan TFF seçimi açıklaması: Bizim için yok hükmündedir!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'a konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"BU SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Fenerbahçe için seçim yok hükmündedir! Biz kimseyi desteklemiyoruz.Biz demokrasiye inandığımız için buradayız. Kürsüye çıkıp konuşmamızı yapacağız ve boş oy kullanacağız. Demokrasiyi savunan insanlar olarak bu seçime gelmemek antidemokratik bir anlayış olurdu. Antidemokratik yaklaşım sergileyenleri tenkit eden biri olarak demokratik teamüllere uygun davranmamız lazım. Tam kadro geldik. Konuşmamı yapacağım, dikkatle dinleyin. Türk futbolu böyle gidemez. Türk futbolunun özgür olması lazım. Türk futbolunun özgür olmasını arzu ettiğimizi herkes söylüyor ancak Türk futbolu özgürlükten uzak noktalara gidiyor."

REKLAM "BU İŞ BÖYLE GİTMEZ" "Türkiye'de herkes adil rekabet, futbolda adalet bekliyor. Kendi seçimleri demokratik olmayan, adil olmayan bir kurum futbolda adaleti nasıl sağlar? Soruyorum sadece. Biz Fenerbahçeli olarak futbolun içinde bulunduğu durumda mücadele eden yegane kulübüz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mücadeleye devam edeceğiz ancak her geçen gün içeride çare bulmaktan uzaklaştığımız için ne yazık ki arzu etmeyerek davamızı uluslararası arenaya taşıyoruz. Elimizde çok kapsamlı bir dosya var. Bu seçim süreci de dosyamızı ne yazık ki daha da zenginleştirilmişti. Uluslararası gözlemci olarak genelde bir kişi gelirdi, bugün dört kişi var. İnşallah benim konuşmama kulak verirler çünkü bu iş böyle gitmez."

"BİZE BAKIŞLARI HOŞ DEĞİL" "Türk futbolunda herhangi bir çıkara, menfaate hizmet etmeyecek, liyakatli, cesur, iradeli ve kararlı insanlarla arzuladığımız iklime ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Buradaki en önemli şey er ya da geç bu düzelecek. Bu böyle gitmeyecek, düzelecek. Türk futbolundaki durum içler acısıdır. Önemli olan biz tercihen mi değiştireceğiz budur. Yoksa mecburen bunu bize değiştirtecekler mi? Sayın Servet Yardımcı aday olmak istedi, adaylığını açıkladı. Bugün bir Türk olarak futbolunun en üst seviyesinde kim var Sayın Servet Yardımcı. Niye çünkü UEFA yönetim kurulunda bulunuyor. Oradaki konumunu devam ettirebilmesi için anladığım kadarıyla burada da başkanlığa aday oldu. UEFA'da önümüzdeki sene seçime girebilmek için kendi ülkende başkan ya da başkan yardımcısı olman gerekiyor. Buradaki arkadaşlar çok kolay zannediyor 'Birini oraya yollar seçtiririz'. Servet Bey seneye orada olmayacak inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bu kadar büyük bir futbol ülkesinin UEFA'nın yönetim kurulunda olması gerekir. Benim çevrem geniş. Avrupa Kulüpler Birliğinde ikinci dönemimi yaşıyorum. Bize bakış açıları hiç hoş değil. "SERVET BEY'İN ÇEKİLMESİ UEFA'YI İLGİLENDİRMEZ Mİ" "Servet Bey açıklamasında ne dedi? Şantaj, iftira, tehdit dedi. Mevcut düzen kim tehdidi yapan kim? Bizi haksız yere Türklüğün simgesi olan bir Bozkurt hareketinden dolayı turnuvanın en kritik noktasında oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecinde yaşananları bilse nasıl davranır? Veya kendi yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın çekilme açıklaması UEFA'yı hiç ilgilendirmez mi?"