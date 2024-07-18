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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişiminde yaralanan ABD Başkan adayı Donald Trump'la telefonda görüştü. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan'ın, Trump'ın cesaretini kutladığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 16:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü gerçekleşen suikast girişiminde kulağından yaralanan ABD Başkan adayı Donald Trump'la telefonda görüştü.

        Erdoğan, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Suikast girişiminin demokrasiye yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Erdoğan'ın, Trump'ın cesaretini kutladığı ve programlarını aksatmadan devam etmesinin demokrasiye olan katkısını vurguladığı bildirildi.

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