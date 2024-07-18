İbrahim Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına seçildi.

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.

"İLK ÖNCE KARDEŞLİĞİ YAYACAĞIZ"

"Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahçup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz."

"KRALDAN ÇOK KRALCILAR"

"Tebrikler geliyor kazandığınız diye ama ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. Cenab-ı Allah başarılı olmayı kılsın. Çok teşekkür edeceğimiz insanlar var. Ama federasyon seçiminde, algı üretmeye çalışan kraldan çok kralcılar var. FIFA, UEFA temsilcileri gözlem için geldi. Siz iradeli olursanız, insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcı olanlar, her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iradesizlikleri, basiretsizliklerini, iyi iş olduğunda kendilerine yazdılar, kötü olduğunda bu ülkeye çığır açan sayın Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu; adil, adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşen payı alır."