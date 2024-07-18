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        Haberler Spor Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin! - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan belli oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi. Hacıosmanoğlu seçim zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:37
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        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

        Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına seçildi.

        Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.

        Seçim zaferinin ardıdan açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türk futbolu kazandı" ifadelerini kullandı.

        İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının tamamı:

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        "BEN KAZANMADIM TÜRK FUTBOLU KAZANDI"

        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı. Mecnun başkanla yola çıktık.Kardeşliği barışı sağlamak için yola çıktık. Anadolu'dan büyük teveccüh gördüm. Futbolun adil ve adaletli yönetilmesi gerekli olduğuna inanarak yola çıktım. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı."

        "İLK ÖNCE KARDEŞLİĞİ YAYACAĞIZ"

        "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahçup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz."

        "KRALDAN ÇOK KRALCILAR"

        "Tebrikler geliyor kazandığınız diye ama ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. Cenab-ı Allah başarılı olmayı kılsın. Çok teşekkür edeceğimiz insanlar var. Ama federasyon seçiminde, algı üretmeye çalışan kraldan çok kralcılar var. FIFA, UEFA temsilcileri gözlem için geldi. Siz iradeli olursanız, insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcı olanlar, her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iradesizlikleri, basiretsizliklerini, iyi iş olduğunda kendilerine yazdılar, kötü olduğunda bu ülkeye çığır açan sayın Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu; adil, adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşen payı alır."

        Açıklamalarına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "İlk teşekkürümü sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dediler. Ben sayın Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini taşıyorum. Bana söyleyen herkese şunu söyledim; Sayın Cumhurbaşkanımız bugün iktidar, yarın iktidardan düşse de benim ağabeyim olarak her zaman yanında olacağım. Böyle bir şey olsa, beni arar ve "Ne yapıyorsun?" derdi. Hakkını teslim edelim. Onu kullananların, bugün futbolun dışına attığımız için o konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

        "KURULLAR HEMEN İSTİFA ETSİN"

        "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenab-ı Allah bizi mahcup etmesin." diyen İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon kurullarına çağrıda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Burada seçim yapıldı. Federasyon kurullarına çağrı yapıyorum, elbette at sahibine göre kişner ama etik olanı yeni yönetimin önünü açmak. Buradan talebim, yarından tezi yok istifalarını sunsunlar." şeklinde konuştu.

        "ÇOK ÇALIŞTIK, YORULDUK"

        İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çok çalıştık, yorulduk ama bu yorgunluk inşallah Türk futbolunu güzel yarınlara taşımaya yardımcı olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

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