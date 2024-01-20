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        Zafer Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Pamuk oldu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Pamuk olduğunu, seçimde başarı sağlayacaklarına inandıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:02
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        Zafer Partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Pamuk oldu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Pamuk olduğunu, seçimde başarı sağlayacaklarına inandıklarını bildirdi.

        Özdağ, Gaziantep'teki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Dünyanın küresel bir çatışmaya doğru hızla ilerlediğini, Türkiye'nin bu çatışmaya hazırlıklı olması gerektiğini belirten Özdağ, "Esasen düşman bize 4 ana cepheden saldırmaya başladı. Türkiye'yi bir iç karışıklığa sokmak için çabalıyor. Bir yandan FETÖ'nün devlet içerisinde yeniden tanzim oluşunun ve değişik arayışları içerisinde olduğunu görüyoruz." dedi.

        Özdağ, terör örgütlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerini yürüttüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

        "PKK, Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma sürecinde oluğu için bütün elemanlarını Suriye'nin kuzeyine çekti, Amerikan ordusunun desteğiyle yeniden eğitiliyor. Daha büyük bir saldırı için hazırlanıyor. Kış koşullarında şu ana kadar sahip olmadıkları donanım ve teknik bilgiyle askeri mevzilerimize saldırmasından görüyoruz. Bu daha önce hiç olmamıştı, onun için bir önce bu eksikliklerin hızla giderilmesi gerekiyor."

        Özdağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Mehmet Pamuk olduğunu, yerelde başarı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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