        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 20:04 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:04
        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmayla son buldu.

        Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı İbrahim Dicle ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Karakaya da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

