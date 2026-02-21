Gaziantep'te 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Gaziantep'te 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, İslahiye ilçesinde "yağma" suçlarından hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A'yı saklandığı adresinde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

