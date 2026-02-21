Gazianteplilerin 11 ay beklediği ramazan kahkesi tezgahlarda

Gastronomi kenti Gaziantep'te yılın 11 ayı beklenen ramazan kahkesi tezgahlarda yerini aldı.



Gastronomi kenti Gaziantep'te yılın 11 ayı beklenen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.



Dünyaca ünlü mutfağıyla bilinen Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve yumuşak simidi andıran ramazan kahkesi, bu ramazanda da kent halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.



Kahke ustaları, ramazan ayında özlenen lezzetleri iftara yetiştiriyor.



Sabah saatlerinde üretime başlayan ustalar, önce hamur kazanında un, şeker, tuz, zeytinyağı ve mahlebi karıştırıyor.



Bir süre dinlendirilen hamur, gözlük şeklinde birbirine birleştirilerek şekil veriliyor. Daha sonra üzerine bol susam serpilen ve yumurta akı sürüldükten sonra fırında pişirilen ramazan kahkesi, satışa sunuluyor.



Sadece ramazan ayında bu lezzeti bulabilen Gaziantepliler, 11 ay bekledikleri lezzeti alabilmek için dükkanların önünde sıraya giriyor.





- "Günde yaklaşık 300-350 kilogram kahke üretiyoruz"



Gaziantep'te 40 yıllık kahke ustası Hüseyin Aslansoy, yılda sadece 30 gün çıkan bu ürüne "Halep kahkesi" de denildiğini söyledi.



Aslansoy, "İçerisinde mahlep dediğimiz bitki bulunuyor. Bu bitki sadece Tokat'ın Niksar ilçesinde yetişir. Biz oradan getirtip burada kullanıyoruz. 20 kişilik ekibimiz var. Günde yaklaşık 300-350 kilogram kahke üretiyoruz." dedi.



Aslansoy, ramazan kahkesinin Gaziantep'te iftar ve sahur sofralarını süslediğini dile getirdi.



Yaklaşık 25 yıldır kahke ustası olan Ali Ceyhan ise "Susamlı, tahinli, fındıklı, halka, haşhaşlı kahke şeklinde çeşitlerimiz oluyor. Antepliler, ramazan kahkesine çok ilgi gösteriyor. Özellikle yaşlı insanlar bu ürünü ağızda kolay dağıldığı için severek tüketiyor. Ramazandan dolayı kahkeye ayrıca ilgi var." diye konuştu.







