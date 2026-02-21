Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gazianteplilerin 11 ay beklediği ramazan kahkesi tezgahlarda

        Gastronomi kenti Gaziantep'te yılın 11 ayı beklenen ramazan kahkesi tezgahlarda yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:27 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazianteplilerin 11 ay beklediği ramazan kahkesi tezgahlarda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gastronomi kenti Gaziantep'te yılın 11 ayı beklenen ramazan kahkesi tezgahlarda yerini aldı.

        Gastronomi kenti Gaziantep'te yılın 11 ayı beklenen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

        Dünyaca ünlü mutfağıyla bilinen Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve yumuşak simidi andıran ramazan kahkesi, bu ramazanda da kent halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

        Kahke ustaları, ramazan ayında özlenen lezzetleri iftara yetiştiriyor.

        Sabah saatlerinde üretime başlayan ustalar, önce hamur kazanında un, şeker, tuz, zeytinyağı ve mahlebi karıştırıyor.

        Bir süre dinlendirilen hamur, gözlük şeklinde birbirine birleştirilerek şekil veriliyor. Daha sonra üzerine bol susam serpilen ve yumurta akı sürüldükten sonra fırında pişirilen ramazan kahkesi, satışa sunuluyor.

        Sadece ramazan ayında bu lezzeti bulabilen Gaziantepliler, 11 ay bekledikleri lezzeti alabilmek için dükkanların önünde sıraya giriyor.


        - "Günde yaklaşık 300-350 kilogram kahke üretiyoruz"

        Gaziantep'te 40 yıllık kahke ustası Hüseyin Aslansoy, yılda sadece 30 gün çıkan bu ürüne "Halep kahkesi" de denildiğini söyledi.

        Aslansoy, "İçerisinde mahlep dediğimiz bitki bulunuyor. Bu bitki sadece Tokat'ın Niksar ilçesinde yetişir. Biz oradan getirtip burada kullanıyoruz. 20 kişilik ekibimiz var. Günde yaklaşık 300-350 kilogram kahke üretiyoruz." dedi.

        Aslansoy, ramazan kahkesinin Gaziantep'te iftar ve sahur sofralarını süslediğini dile getirdi.

        Yaklaşık 25 yıldır kahke ustası olan Ali Ceyhan ise "Susamlı, tahinli, fındıklı, halka, haşhaşlı kahke şeklinde çeşitlerimiz oluyor. Antepliler, ramazan kahkesine çok ilgi gösteriyor. Özellikle yaşlı insanlar bu ürünü ağızda kolay dağıldığı için severek tüketiyor. Ramazandan dolayı kahkeye ayrıca ilgi var." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari y...
        Gaziantep'te 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari y...
        Üvey kardeşi darbetti, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden öldü
        Üvey kardeşi darbetti, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden öldü
        Yağma suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Yağma suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Kadın girişimci yuvalamayı KOSGEB desteğiyle seri üretime taşıdı
        Kadın girişimci yuvalamayı KOSGEB desteğiyle seri üretime taşıdı
        Hırsızlık için eve giren üvey kardeşin boğmaya çalıştığı kadın hastanede ha...
        Hırsızlık için eve giren üvey kardeşin boğmaya çalıştığı kadın hastanede ha...
        Gaziantep Büyükşehir Zabıta'dan Ramazan'da sıkı denetim
        Gaziantep Büyükşehir Zabıta'dan Ramazan'da sıkı denetim