        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gazianteplilerin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: "Meyan şerbeti"

        Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 17:03 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:03
        Gazianteplilerin iftar sofralarındaki vazgeçilmez içeceği: "Meyan şerbeti"
        Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'te, sindirimi kolaylaştırıcı özelliği olan meyan şerbeti, iftar sofralarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

        Poşet veya şişelerde satılan meyan şerbetini almak isteyenler, bazı işletmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

        Litresi 25 liraya satılan ve suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşan meyan şerbeti, uygun fiyatıyla her kesime hitap ediyor.

        Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, Fırat Nehri kenarından toplanan meyan köklerini getirip dükkanında işlediklerini söyledi.

        Meyanın hazımsızlığa iyi geldiğini belirten Yılmaz, şöyle kaydetti:

        "Meyan şerbetinin yazın serinletici etkisi vardır. Ramazan ayında her sofrada bulunur. Yeter ki temiz olsun. Ramazan ayında tüketilmesi alışkanlık haline geldiği için her sofrada bulunur. Artık bu mesleği çocuklarıma öğretiyorum. Onlar artık yapacak. Tüm Anteplilerin meyan şerbeti içmesini isterim."

        Müşterilerden Bülent Ataseven ramazan ayında meyan şerbetini sofrasında eksik etmediğini belirterek, "40 yıldır Mehmet ustanın dükkanından meyan şerbeti alıyorum. Tüm dostlarıma bu lezzeti tatmalarını tavsiye ederim. Çok faydalıdır. Osmanlı döneminden gelen bir kültürdür." dedi.

        Müşterilerden Mustafa Alagöz ise ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinin başında meyan şerbetinin geldiğini belirterek, "İftar öncesi mutlaka meyan şerbetimi alıp soframda bulundururum. Herkese tavsiye ederim. Sofralarımızın olmazsa olmazı meyan şerbetidir." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

