Hırsızların darbettiği gece bekçisi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
GAZİANTEP'teinşaat sahasında hırsızları engellemeye çalıştığı sırada darbedilen gece bekçisi Reşit Kaya (64), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
GAZİANTEP'teinşaat sahasında hırsızları engellemeye çalıştığı sırada darbedilen gece bekçisi Reşit Kaya (64), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 14 Ocak'ta Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat sahasında gece bekçiliği yapan Reşit Kaya, iddiaya göre hırsızlara engel olmak istediği sırada saldırıya uğradı. Tahta ve demir sopalarla darbedilen Kaya, ihbarla gelen jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Kaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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