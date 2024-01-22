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        Hırsızların darbettiği gece bekçisi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

        GAZİANTEP'teinşaat sahasında hırsızları engellemeye çalıştığı sırada darbedilen gece bekçisi Reşit Kaya (64), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:40
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        Hırsızların darbettiği gece bekçisi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        GAZİANTEP'teinşaat sahasında hırsızları engellemeye çalıştığı sırada darbedilen gece bekçisi Reşit Kaya (64), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 14 Ocak'ta Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat sahasında gece bekçiliği yapan Reşit Kaya, iddiaya göre hırsızlara engel olmak istediği sırada saldırıya uğradı. Tahta ve demir sopalarla darbedilen Kaya, ihbarla gelen jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Kaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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