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        Ceyda Düvenci, depremzede çocuklarla bir araya geldi

        MediaMarkt Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği `Eğitimle Daha İyiye´ projesi kapsamında, depremden etkilenen çocuklar için Gaziantep'te Taş Kağıt Makas Atölyesi ile özel bir yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Oyuncu Ceyda Düvenci, depremzede çocuklar için kitap okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:41
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        Ceyda Düvenci, depremzede çocuklarla bir araya geldi
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        MediaMarkt Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirdiği `Eğitimle Daha İyiye´ projesi kapsamında, depremden etkilenen çocuklar için Gaziantep'te Taş Kağıt Makas Atölyesi ile özel bir yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Oyuncu Ceyda Düvenci, depremzede çocuklar için kitap okudu.

        Ekim ayında başlatılan `Eğitimle Daha İyiye´ projesinin bir parçası olarak, geçtiğimiz günlerde Taş Kağıt Makas Atölyesi kurucularından Ceyda Düvenci Gaziantep´te çocuklarla bir araya geldi. Ceyda Düvenci´nin çocuklara kitap okumasının ardından, depremden etkilenen çocuklar için ekibinde yer alan yaratıcı drama eğitmeni ile drama atölyesi düzenledi. Gaziantep'teki Tasarım Mucitleri Ateşböceği´nde gerçekleşen atölye, çocuklara kendilerini ifade etme, duygularını anlama ve paylaşma fırsatı sunarak, onlara sanatsal bir terapi ortamı sağladı.

        CEYDA DÜVENCİ: BURALARDAN GÖNLÜNÜZÜ DE ELİNİZİ DE ÇEKMEYİN

        Depremzede çocuklarla bir araya gelen Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünü satırlara sığdırmaya kelimelerim yeter mi bilmiyorum...Sonraki paylaşımımda da teşekkürlerimle ifade etmeye çalışacağım ama depremin yıldönümü yaklaşırken biz Taş Kağıt Makas Atölyesi olarak şahane bir ekiple Antep'e geldik...Evlatlarla buluştuk tekrar. Yapacak çok şeyler var dostlar. Soğuklarda gönlünüzü de elinizi de çekmeyin buralardan. Nasıl sarıldıklarını, gözlerindeki ışıkları, kalplerinin çırpıntılarını bir görseniz onlarla gurur duyardınız, söylenmeyi bırakırdınız, daha çok şükür etmeyi hatırlatırdınız kendinize... Evlatlar bugün bana çok iyi geldi... Umarım biz de onlara iyi gelmişizdir. Siz siz olun dostlar evlatların gözlerindeki ışığı takip etmekten ve evlatların gözündeki ışığın sebebi olmaktan da vazgeçmeyin" dedi. 

        MediaMarkt, `Eğitimle Daha İyiye´ projesi ile 1´i Düş Gezgini, 1´i Bilim, 2´si Bilişim ve Tasarım Mucitleri olmak üzere 4 adet tam donanımlı Ateşböceği eğitim tırında çocuklarla bir araya geliyor. Bilişim ve Tasarım Mucitleri Ateşböceğinde, çocuklar kodlama platformları ve robotik setlerle algoritmik düşünme, tasarım ve kodlama becerilerini geliştirirken Düş Gezgini Ateşböceğinde, sanatsal bilgi ve beceriler ediniyor ve yaratıcılık, sorumluluk, takım çalışması gibi yaşam becerilerini güçlendiriyor. Bilim Ateşböceğinde ise, ilkokul çocuklarına bilimin temelleri öğretilerek, bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılıyor.

        24 BİN ÇOCUK HEDEFLENİYOR

        `Eğitimle Daha İyiye´ projesindeki her bir `Ateşböceği´, çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine farklı yönlerden katkı sağlayarak, onların toplumsal başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ceyda Düvenci´nin liderliğinde gerçekleştirilen drama atölyesi, bu amaç doğrultusunda çocukların duygusal zekalarını ve ifade becerilerini geliştirmeye yönelik anlamlı bir adımı simgeliyor.

        MediaMarkt Türkiye'nin sponsoru olduğu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) dört Ateşböceği eğitim TIR´ı, önümüzdeki dört yıl içinde ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 

        DHA-Eğitim - Türkiye-Gaziantep - DHA

        2024-01-22 10:40:32

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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