Gaziantep'te şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira ceza kesildi

Gaziantep'te şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetimler sürüyor.



Bu kapsamda bir haftada yapılan kontrollerde "kaynak" yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.



Ekiplerce dronla kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.

