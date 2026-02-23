Canlı
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira ceza kesildi

        Gaziantep'te şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 20:31
        Gaziantep'te şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira ceza kesildi

        Gaziantep'te şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda bir haftada yapılan kontrollerde "kaynak" yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.

        Ekiplerce dronla kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

