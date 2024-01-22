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        'Kira' tartışmasında öldürüldü, eniştesi ve yeğeni gözaltında

        GAZİANTEP'tekira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Sezai Altın'ın (48) öldürülmesine ilişkin eniştesi Süleyman C. (58) ile yeğeni Mehmet C., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:05
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        'Kira' tartışmasında öldürüldü, eniştesi ve yeğeni gözaltında
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        GAZİANTEP'tekira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Sezai Altın'ın (48) öldürülmesine ilişkin eniştesi Süleyman C. (58) ile yeğeni Mehmet C., gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman C., iddiaya göre kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın'dan kira anlaşmazlığı nedeniyle taşınmasını istedi. Çıkan tartışmada Süleyman C., tabancayla Sezai Altın'a ateş açtı. Ağır yaralanan Sezai Altın, hastanede yaşamını yitirdi. Sezai Altın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan Süleyman C. ile oğlu Mehmet C. de polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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