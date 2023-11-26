Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel silahlanma ve silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 av tüfeği ve şarjörü, 258 av tüfeği fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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