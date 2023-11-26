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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:03
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel silahlanma ve silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 av tüfeği ve şarjörü, 258 av tüfeği fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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