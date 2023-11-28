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        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:07
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        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) destekli operasyon başlattı.

        Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon yapan ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlıyı yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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