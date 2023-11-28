Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) destekli operasyon başlattı.

Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon yapan ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 zanlıyı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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