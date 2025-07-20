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        Haberler Gündem İstanbul Gaziosmanpaşa’da otoyolda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa’da otoyolda otomobilin çarptığı yaya öldü

        Gaziosmanpaşa TEM Bağlantı Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 05:23 Güncelleme: 20.07.2025 - 05:23
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        Otoyolda otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kaza, saat 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu alanda incelemelerde bulundu.

        Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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