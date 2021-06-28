Gece kulüpleri açılıyor mu? Gece kulüpleri, barlar, pavyonlar açılacak mı? Sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz genelgesi ile birlikte merak konusu oldu. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kalkıyor ve tüm mekanlar hizmet vermeye devam ediyor. İşte gece kulüpleri ile ilgili detaylar...

GECE KULÜPLERİ AÇILIYOR MU?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

Saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil),bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.

MÜZİK SINIRLAMASINA DİKKAT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda eğlence mekanlarında saat 24.00'ten sonra müzik yayını olmayacağını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz genelgesinde müzik sınırlamasıyla ilgili şu bilgilere yer verildi;

-Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil),bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

-Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.