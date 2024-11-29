Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortaberçin köyünde, Sabri Gizli'ye (85) ait 2 katlı ahşap evde, dün sabah saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

BABASI VE KARDEŞİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen alevler, ahşap evi ve alt katta bulunan ahırı sardı. Şahin Gizli (45), kendi imkanları ile evden çıkarken, babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli (50) alevlerin arasında mahsur kaldı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ Komşuların ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Yaralanan Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tamamen yanan evin enkazında Sabri Gizli ve Salih Gizli'ye ulaşılamadı. Enkazda aramalar sürerken, evin alt katında bulunan 50 küçükbaş hayvan da öldü.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI Dün saat: 10.00 sıralarında, 2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AYNI KÖYDE AİLEYE YENİ EV YAPTIRILMIŞ Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yangından ölen baba Sabri Gizli'yi dinlerken. Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli'yi, 2 oğlu ile yaşadığı ahşap evde 2018'de ziyaret ettiği ortaya çıktı. Köy muhtarı aracılığıyla haberdar olduğu ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Kaymakam Pişkin'in, ailenin kalması için yeni bir ev yapımı talimatı verdiği öğrenildi.