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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri: Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat | Son dakika haberleri

        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!

        Kastamonu'da, 2 katlı evde çıkan yangında 45 yaşındaki Şahin Gizli yaralanırken, alevlerin arasında mahsur kalan, 85 yaşındaki babası Sabri Gizli ve 50 yaşındaki engelli kardeşi Salih Gizli yanarak hayatını kaybetmişti. Baba Gizli'nin, 2018'de Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından ziyaret edildiği, talimat üzerine aynı köyde yapılan yeni evin inşaatının 2022 yılında tamamlandığı ve ailenin kendi emekleri ile yaptığı eski evinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:15
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        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortaberçin köyünde, Sabri Gizli'ye (85) ait 2 katlı ahşap evde, dün sabah saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

        BABASI VE KARDEŞİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen alevler, ahşap evi ve alt katta bulunan ahırı sardı. Şahin Gizli (45), kendi imkanları ile evden çıkarken, babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli (50) alevlerin arasında mahsur kaldı.

        SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Komşuların ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Yaralanan Şahin Gizli, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tamamen yanan evin enkazında Sabri Gizli ve Salih Gizli'ye ulaşılamadı. Enkazda aramalar sürerken, evin alt katında bulunan 50 küçükbaş hayvan da öldü.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        Dün saat: 10.00 sıralarında, 2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        AYNI KÖYDE AİLEYE YENİ EV YAPTIRILMIŞ

        Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yangından ölen baba Sabri Gizli'yi dinlerken.
        Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yangından ölen baba Sabri Gizli'yi dinlerken.

        Dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli'yi, 2 oğlu ile yaşadığı ahşap evde 2018'de ziyaret ettiği ortaya çıktı. Köy muhtarı aracılığıyla haberdar olduğu ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret eden Kaymakam Pişkin'in, ailenin kalması için yeni bir ev yapımı talimatı verdiği öğrenildi.

        YENİ EVE TAŞINMAK İSTEMEMİŞ

        Yangında ölen Salih Gizli, kardeşi Şahin Gizli ve dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin. (soldan sağa)
        Yangında ölen Salih Gizli, kardeşi Şahin Gizli ve dönemin Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin. (soldan sağa)

        Aynı köyde 2022 yılında yeni evin inşaatının tamamlandığı ancak baba Salih Gizli'nin yeni eve taşınmak istemediği, kendi emekleri ile yaptığı eski evinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

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        #kastamonu
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