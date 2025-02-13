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        Haberler Magazin Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel, yeni görünümüyle gündem oldu. Katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Şıkel'in yanaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekerken; "Yeni sevgiliyle özel bakım" yorumları yapıldı

        Çağla Şıkel'in aşk bakımı

        Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel, yeni görünümüyle gündem oldu. Katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Şıkel'in yanaklarına yaptırdığı dolgu dikkat çekerken; "Yeni sevgiliye özel bakım" yorumları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:43
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        Yeni sevgiliye özel bakım
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        Güzellik uğruna yüzüne estetik işlem yaptıran ünlülerden biri de Çağla Şıkel.

        Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli için Bostancı Gösteri Merkezi'nde 'Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun' konseri düzenlendi. Etkinliğin sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

        Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ve yeni birlikteliğin heyecanı içinde olan Çağla Şıkel, yüzünde kırışıklıkların oluşmaması adına yaptırdığı dolgunun dozunu fazla kaçırdı.

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        Çağla Şıkel'in Tanyeli için düzenlenen etkinlikte objektiflere yansıyan son halinde yaptırdığı dolgu nedeniyle elmacık kemikleri ve yanaklarının fazla şiş olması dikkatlerden kaçmadı.

        "KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

        Öte yandan etkinlikte basın mensuplarının geçtiğimiz günlerde otomobilin içinde görüntülendiği ve sır gibi sakladığı yeni sevgilisi ile ilgili soruları "Konuşmak istemiyorum" diyerek geri çevirdi.

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        #çağla şıkel
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