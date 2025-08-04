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        Haberler Spor Diğer Güreş Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri’nin şampiyonu belli oldu - Diğer Haberleri

        Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri’nin şampiyonu belli oldu

        Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleştirilen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin finalinde Rıza Yıldırım'ı mağlup eden Feyzullah Aktürk altın kemerin sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:00 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:00
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        Karakucak Güreşleri'nin şampiyonu belli oldu
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        Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

        BAŞPEHLİVANLIK ALTIN KEMERİ FEYZULLAH AKTÜRK’ÜN OLDU

        Etkinliğin finalinde Rıza Yıldırım’ı mağlup eden Feyzullah Aktürk altın kemerin sahibi oldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Feyzullah Aktürk, adını şampiyonluğa yazdırarak büyük ödülü kazanan isim oldu.

        ÖDÜLLER SIRAYLA TAKDİM EDİLDİ

        Dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Güreş Ağası seçilen Murat Karaarslan tarafından takdim edildi.

        “BİZ, BİR TARİHİ YAŞATIYORUZ”

        Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreş organizasyonuna ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bu büyük spor şöleninin geleneksel hale geldiğini vurgulayarak “Cumhuriyet tarihinin en büyük Karakucak güreşlerinde, dualı çayıra çıkan pehlivanlarımız net bir mesaj verdi: Ata sporumuzu ilelebet yaşatacak, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıracağız. 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri için emek veren, katılan, coşkumuza ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şampiyon Feyzullah Aktürk ve tüm yiğit pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Tarihimizde yiğitlikle yoğurduğumuz mayamızı, geleceğe gururla taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

        BAŞPEHLİVANA EV HEDİYE EDİLDİ

        2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başpehlivanı olan Feyzullah Aktürk, sponsorlar tarafından verilen 3+1 sıfır dairenin sahibi olurken, ikinci olan Rıza Yıldırım’a ise 1 milyon TL ödül verildi. Üçüncülüğü paylaşan Ali Gürbüz ve Erkan Taş da 400’er bin TL ödül kazandı.

        90 KİLONUN BİRİNCİSİNE SIFIR KM OTOMOBİL

        90 kiloda birinciliği kazanan Ahmet Bilici sıfır kilometre otomobilin, 80 kiloda birinci olan Ramazan Sarı ise 1 milyon TL ödülün sahibi oldu. Gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde de dereceye giren güreşçilere para ödülleri verildi.

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