Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri’nin şampiyonu belli oldu

Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreş organizasyonuna ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bu büyük spor şöleninin geleneksel hale geldiğini vurgulayarak “Cumhuriyet tarihinin en büyük Karakucak güreşlerinde, dualı çayıra çıkan pehlivanlarımız net bir mesaj verdi: Ata sporumuzu ilelebet yaşatacak, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıracağız. 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri için emek veren, katılan, coşkumuza ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şampiyon Feyzullah Aktürk ve tüm yiğit pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Tarihimizde yiğitlikle yoğurduğumuz mayamızı, geleceğe gururla taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

Dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Güreş Ağası seçilen Murat Karaarslan tarafından takdim edildi.

Etkinliğin finalinde Rıza Yıldırım’ı mağlup eden Feyzullah Aktürk altın kemerin sahibi oldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Feyzullah Aktürk, adını şampiyonluğa yazdırarak büyük ödülü kazanan isim oldu.

BAŞPEHLİVANA EV HEDİYE EDİLDİ

2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başpehlivanı olan Feyzullah Aktürk, sponsorlar tarafından verilen 3+1 sıfır dairenin sahibi olurken, ikinci olan Rıza Yıldırım’a ise 1 milyon TL ödül verildi. Üçüncülüğü paylaşan Ali Gürbüz ve Erkan Taş da 400’er bin TL ödül kazandı.

90 KİLONUN BİRİNCİSİNE SIFIR KM OTOMOBİL

90 kiloda birinciliği kazanan Ahmet Bilici sıfır kilometre otomobilin, 80 kiloda birinci olan Ramazan Sarı ise 1 milyon TL ödülün sahibi oldu. Gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde de dereceye giren güreşçilere para ödülleri verildi.