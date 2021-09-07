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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Esenyurt'ta genç kıza darp! Yeni gelişme var
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Genç kızlara dehşeti yaşanan magandalar ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, magandalar tarafından feci şekilde darp edilip hastanelik edilmişti. Olaya karıştığı öğrenilen 4 kişiden 2’si yakalanıp adliye sevk oldu. Yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

SON DAKİKA: Esenyurt'ta genç kıza darp! Yeni gelişme var
Genç kızlar dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme
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İHA

Olay, geçen pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Nehir G. ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı. Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen magandaların sözlü tacizine maruz kaldı.

Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunan magandalar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla magandalar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında magandalardan bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü. Sinirlerini kontrol edemeyen şahıs, yumruklu ve tekmeli saldırı yetmezmiş gibi bir de genç kızı saçından tutup sürüklemeye çalıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt Polis Ekipleri olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek yakalama çalışması başlattı. Şahıslardan Mustafa D. ile Fırat Ç. kısa sürede yakalanarak karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa G. ile Sercan Y.’nin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor. Hakim karşısına çıkan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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