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Esenyurt'ta dehşete düşüren darp! Yumrukladı, saçından tutup sürükledi

Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, sitede magandalar tarafından feci şekilde darp edildi. Genç kızların saçını çekerek yumruk ve tekmelerle saldıran magandalar, bir de yere düşen genç kızı saçından tutarak sürüklemeye çalıştı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

SON DAKİKA! Esenyurt'ta dehşete düşüren darp! Yumrukladı, saçından tutup sürükledi
İHA

İstanbul Esenyurt'da bir grup genç kız magandalar tarafından saldırıya uğradı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nehir G. ve yanındaki iki arkadaşı hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı.
Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen magandaların sözlü tacizine maruz kaldı. Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunan magandalar aşağıya inerek tartışmaya başladı.

SAÇINI ÇEKTİ, YUMRUKLADI, SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Genç kızlarla magandalar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında magandalardan bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü. Sinirlerini kontrol edemeyen şahıs, yumruklu ve tekmeli saldırı yetmezmiş gibi bir de genç kızı saçından tutup sürüklemeye çalıştı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ANNE DE DAYAK YEDİ

Kavga sırasında bağrışma seslerini duyan Nehir G.’nin annesi Aslı A., aşağı inerek kavgaya ayırmak istedi. Magandalar anne Aslı A.’ya da yumruk atarak yere düşürdü. Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Genç kızları darp eden magandalar daha sonra araca doğru yönelmek istedi.

Bu sırada magandalardan biri tekrar dönerek genç kıza bir daha yumruk atıp, araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda magandaların bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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