Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın ölüm nedenleri açıklandı

Ünlü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa 27 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulunmuş ve şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. 95 yaşındaki iki Oscar ödüllü oyuncu ve 65 yaşındaki eşinin ölümlerine dair yapılan soruşturma sonrası çiftin ölüm nedenleri açıklandı.

Betsy Arakawa’nın işlerini yaparken ve daha sonra Gene Hackman ile yaşadığı eve girmek için anahtarlık kullanırken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak, 11 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Arakawa’nın 11 Şubat'ta bilgisayarında açılmamış çok sayıda e-posta olduğu, bu tarihten sonra kendisinden gelen bir iletişim veya bilinen bir aktivitesi olmadığı aktarıldı.

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Baş adli tabip Dr. Heather Jarrell'e göre Betsy Arakawa, kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan "grip benzeri semptomlarla başlayan ve hızla daha şiddetli bir hastalığa ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık" olan hantavirüs akciğer sendromundan öldü.

Gene Hackman’ın ise kalp pili anormal kalp ritmi kaydettikten bir hafta sonra, 18 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Dr. Jarrell, ünlü oyuncunun ölüm sonrası BT incelemesinin "kalbi ilgilendiren birden fazla cerrahi prosedür, önceki kalp krizlerine dair kanıtlar ve kronik yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerde ciddi değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi kalp hastalığı gösterdiğini" söyledi.

Adli tabip, Gene Hackman’ın Alzheimer hastası olduğunu ve bunun ölümüne "önemli katkıda bulunan bir faktör" olduğunu belirtti. Ayrıca oyuncunun susuz kaldığına dair bir kanıt göstermediğini, ancak midesinde yiyecek de bulamadığını, bunun da yakın zamanda yemek yemediği anlamına geldiğini açıkladı.

Dr. Jarrell, Gene Hackman’ın Alzheimer hastalığının ileri evresinde olduğunu belirterek, "Betsy'nin öldüğünün farkında olmamış olması yüksek ihtimal” ifadesini kullandı.

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Gene Hackman'in kızlarından Leslie Hackman, çiftin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu belirterek bu konuda üvey annesi Betsy Arakawa'nın katkısı olduğunu söylemişti. Leslie Hackman, babası Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın harika bir evliliği olduğunu söylerken; "Betsy, ona çok iyi bakıyordu. Ona bu yüzden minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm" demişti.