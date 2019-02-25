Geri dönüşler Fenerbahçe'den sorulur!

Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, derbilerde ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda TT Stadı'ndaki maçta Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen saheden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Kanarya dün de benzer bir senaryoyu Vodafone Park'ta yazdı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı oldukça kötü bir oyunla 3-0 geride kapattı. Herkes ikinci yarıda Kartal'dan farkı artırmasını beklerken tam tersi oldu. Fenerbahçe, Zajc, Sadık ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle muhteşem bir geri dönüşe imza atıp 3-3'lük beraberliğe ulaştı.

Fenerbahçe ayrıca, bu sezon derbiler hariç 10 dış saha maçında sadece 3 gol atarken 2 deplasman derbisinde toplam 5 gol atarak kendini aştı!