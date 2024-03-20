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        Haberler Gündem İstanbul SON DAKİKA: Gezi Parkı, mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oldu

        Gezi Parkı, mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oldu

        İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Mart 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nın, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devrini yasaya aykırı buldu. İBB'nin açtığı tapu iptal davasını 19 Mart 2024 tarihinde karara bağlayan ve dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, vakıf adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıt ve tesciline karar verdi. İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa Gezi Parkı tamamen İBB mülkiyetine geçecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:58
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        Gezi Parkı ile ilgili karar
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        İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakıf lehine verdiği tescil kararını bozdu. Dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, parkın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline hükmetti. İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa, Gezi Parkı yeniden İBB mülkiyetine geçecek.

        NELER YAŞANDI?

        Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olan Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Kanunu 30.maddesinde sayılan şartların mevcut olduğu gerekçesiyle, belediye uhdesinden çıkartıldı. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına 12 Mart 2021 tarihinde tapuda tescil edildi. İBB hukuki yollara başvurdu. Tescil işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 9 Nisan 2021 tarihinde dava açtı. Dava, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görüşüldü.

        BİLİRKİŞİ ‘VAKIF VARLIĞI YOK’ DEDİ

        Yargı aşamasında mahkemeye, uzman ve akademisyenlerden oluşan 4 vakıf hukukçusunun bilirkişi raporları sunuldu. Raporlarda; dava konusu taşınmazlarda Sultan Beyazıt Hanı Hazretleri Vakfı’nın mülkiyet hakkının bulunmadığı, vakfiyeden ilgili parsellerin vakıf yoluyla oluşturulmuş kültür varlığı olduğuna dair bir çıkarım yapılamayacağı, taşınmazların vakıf yoluyla vücuda getirilmediği ve taşınmazda vakıf kültür varlığının bulunmadığı görüşleri yer aldı.

        VAKIF ADINA TESCİL MÜMKÜN DEĞİL

        Vakıflar Genel Müdürlüğü bunun üzerine Gezi Parkı içerisinde bir tarihte yer alan Topçu Kışlası'nın kültür varlığı olduğu itirazını mahkemeye sundu. Mahkeme, konunun bir de Topçu Kışlası açısından değerlendirilmesini istedi. Sanat tarihi ve arkeoloji alanında uzman ve akademisyen 4 sanat tarihçisi bu konuda da mahkemeye görüş bildirdi. Sunulan raporda; bugün mevcut olmayan Taksim Topçu Kışlası'nın da vakıf yoluyla inşa edilmediği; yani vakıf kültür varlığı olmadığı, Taksim Topçu Kışlası'nın arşiv belgeleri üzerinden inşa sürecine ve tarihsel sürecine bakıldığında da herhangi bir belge veya yayında vakıf malı olduğuna dair ibarenin olmadığı, dava konusu taşınmazların bulunduğu parsellerde bugün herhangi bir kültür varlığının izine de rastlanmadığı; bu itibarla 5737 sayılı Vakıflar Kanunu m.30'da belirtilen şartın gerçekleşmemiş olduğu ve dava konusu taşınmazın vakfı adına tescilinin mümkün olmadığı kanaati dile getirildi.

        İBB ADINA TESCİL EDİLDİ

        Dosyayı karara bağlayan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İBB’yi haklı bularak, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verdi. İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa, Gezi Parkı yeniden İBB mülkiyetine geçecek.

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